Оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе и ранили военного

ВСУ открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы.

Оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе и ранили военного
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 9 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В сторону Попасной боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки – обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 10 января, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в течение пятницы, 7 января, на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В субботу были зафиксированы пять нарушений режима тишины, а в воскресенье – два.

По данным украинской разведки, в новогодние праздники роSSийские оккупационные войска усилили свои позиции на Донбассе. В частности – развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии столкновения и увеличили количество снайперских пар.

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