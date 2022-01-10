Оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе и ранили военного

За прошедшие сутки, 9 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В сторону Попасной боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки – обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 10 января, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в течение пятницы, 7 января, на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В субботу были зафиксированы пять нарушений режима тишины, а в воскресенье – два.

По данным украинской разведки, в новогодние праздники роSSийские оккупационные войска усилили свои позиции на Донбассе. В частности – развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии столкновения и увеличили количество снайперских пар.