?Победитель конкурса на главу САП объяснил задержку с назначением: "Офис Генпрокурора потерял мои документы"

В настоящее время должны пройти две дополнительные спецпроверки, которые могут длиться до 50 дней.

Детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, выигравший конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщил, что кадровые подразделения Офиса Генпрокурора потеряли его документы.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Поэтому, по словам Клименко, перед его назначением предстоят две дополнительные спецпроверки, которые могут длиться до 50 дней.

"Мне работники кадровых подразделений Офиса Генпрокурора позвонили по телефону, что они потеряли справку об очищении власти. Я эту справку предоставил еще весной 2021 года. Я привез ее снова. Потом потеряли мои дипломы", - рассказал Клименко.

"Я обратился в комиссию: кто ответственен за хранение моих документов, и дайте мне весь список потерянных, чтобы я в один раз их все привез. Комиссия мне ответила, что она решения о проведении повторной спецпроверки не принимала и что мои документы они все нашли. Аналогичное письмо я потом написал на генерального прокурора: "Разберитесь, кто принял решение о проведении спецпроверки. Его может принять только комиссия, она - не принимала. Но кадровые работники мне звонят по телефону и говорят, что они проводят (проверку, - ред.). И ссылаются на указание руководства. Я говорю: какого руководства?- Они: "Ой-ой, мы сейчас перезвоним". Потом перезванивают и говорят: нет, это решение комиссии. А после того, как разъяснение НАПК появилось, они перестали мне звонить", - добавил он.

Клименко также сообщил, что проверка должна быть не более 25 дней, однако ее могут провести и после объявления победителя.

"Могут сейчас провести (проверку. – ред.), затем определить победителя и повторно по победителю еще провести. Это уже 50 дней", – пояснил он.

Напомним, в декабре прошлого года детектив НАБУ Александр Клименко выиграл конкурс на должность главы САП, набрав 246 баллов. Прокурор из Офиса генерального прокурора Андрей Синюк с 229 баллами должен стать его заместителем.

Однако на заседании 21 декабря члены комиссии отказались проголосовать за определение победителя отбора и направление его генпрокурору для назначения.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

Как известно, обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.