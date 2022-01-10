Генерал-майор полиции Казахстана совершил самоубийство, а полковника КНБ нашли мертвым (обновлено)

Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил с собой.

Об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан", информацию также подтвердили в пресс-службе акимата Тараза (админцентр региона).

"К сожалению, да, это так. Причины случившегося выясняются", - сказали в акимате.

По сообщению телеграм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, против Сулейменова после беспорядков было возбуждено уголовное дело.

"Ему угрожал трибунал", - написал журналист в понедельник. Однако подтверждения этой информации из других источников нет.

Во время массовых беспорядков в Таразе было совершено нападение на акимат области, здание правящей партии "Нур Отан", а также департамент полиции.

Сулейманов с 2017 по 2019 годы занимал должность замглавы МВД страны. С 2016 по 2017 год генерал-майор руководил департаментом министерства в Южно-Казахстанской области, а с 2014 по 2016 год – в Кызылординской области. С 2013 по 2014 год Сулейменов возглавлял Комитет криминальной полиции МВД страны.

Также сообщается, что во дворе своего дома в Нур-Султане был найден мертвым полковник Комитета национальной безопасности Азамат Ибраев. О смерти офицера сообщила пресс-служба ведомства.

"10 января во дворе его дома в Нур-Султане было обнаружено тело полковника КНБ Азамата Ибраева", - сообщили в КНБ и добавили, что по этому факту проводится расследование.

Других подробностей гибели офицера не приводится.

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое удорожание стоимости газа для автомобилей. Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, а также изменений в конституцию и большего разделения власти.

Митинги продолжались в разных городах. 4 января они переросли в массовые столкновения с силовиками, а 5 января произошли самые жестокие противостояния – люди захватывали административные здания и вели активные столкновения с военными и полицией. Единого лидера протестов не было.

За время митингов правительство подало в отставку, а Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия взял на себя президент Касим-Жомарт Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахстанские медиа не открывались из-за границы. Также по всему Казахстану было введено чрезвычайное положение.

На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.