Кулеба: "Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал требования президента РоSSии Владимира Путина неправомерными и угрожающими международному миру и безопасности.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter .

"Время называть вещи своими именами. Путин требует от США , НАТО и ЕС признать сферу влияния РоSSии, к которой принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней – сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности", - отметил Кулеба.

Напомним, завтра представители РоSSии и США проведут в Женеве саммит. Также 10 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО – на два дня раньше заседания Совета НАТО-РФ. На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ , в котором РФ также примет участие.

Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не брать страны Европы, в том числе и Украину, в НАТО.

Курс Украины в НАТО закреплен в Конституции. Правительство имплементирует натовские эталоны в свое законодательство, а блок выражает поддержку на фоне русской агрессии.