Притула планирует в этом году зарегистрировать новую партию, не именную

"Возможно, фамилия где-то будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию".

Бывший кандидат в народные депутаты от партии "Голос", волонтер, шоумен и телеведущий Сергей Притула планирует в 2022 году зарегистрировать новую возглавляемую им политическую партию.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам Притулы, название политсилы не будет именным, вроде "Умная политика" или "При Притуле".

Он также рассказал, что сейчас происходит развитие его партийной структуры.

"Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно учитывая возможность каких-то манипуляций потом на выборах в бюллетенях и так далее... Возможно, фамилия где-то со стороны будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но в самом названии ни слова "Притула", ни "возле Притулы" там не будет", - пообещал политик.

Напомним, в июне прошлого года Притула, который осенью 2020 года баллотировался на мэра Киева от партии "Голос", объявил о решении выйти из-за несогласия с политикой руководства. Он подчеркнул, что намерен остаться в политике. В сентябре он объявил о намерении создать собственную политическую партию.

В интервью LB.ua Притула также рассказал, что занимается формированием новой политсилы для участия в следующих выборах Верховной Рады.