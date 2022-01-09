Самолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана

Следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.

Самолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана
Дмитрий Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Из Казахстана вылетел самолет с 33 гражданами Украины. В скором времени он приземлится в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро сядет в Киеве", - написал Кулеба в своем Twitter.

По его словам, следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.

"Работаем над организацией возвращения других украинцев, обратившихся за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", - добавил министр.

Напомним, из-за отмененных авиарейсов город Алматы в Казахстане не могут покинуть 116 украинцев. Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

6 января в посольство в Казахстане обратились 43 гражданина Украины в связи с отменой авиарейсов из Алматы и Нур-Султана.

В Казахстане, согласно данным Минздрава страны, за время протестов, начавшихся 2 января, погибли 164 человека. Также стало известно, что за медицинской помощью обратились 2 265 человек. Согласно последней информации, в органы полиции доставлено 5,8 тысяч человек, среди них много иностранцев. Возбуждено 125 уголовных дел, 134 задержанных подозревают в особо тяжких преступлениях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
Главы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ УкраиныГлавы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ Украины
Минздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинамиМинздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинами
Власти Алматы объявили о начале "антитеррористической спецоперации"Власти Алматы объявили о начале "антитеррористической спецоперации"
В Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗСВ Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗС
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия перебрасывает самолеты в Казахстан с трех аэродромов, - СМИ
РоSSия может готовить аннексию территорий Казахстана по украинскому сценарию, - оппозиционерка ДуйсенбековаРоSSия может готовить аннексию территорий Казахстана по украинскому сценарию, - оппозиционерка Дуйсенбекова
В еще одной области Казахстана началась "антитеррористическая операция"В еще одной области Казахстана началась "антитеррористическая операция"
43 украинца обратились в посольство в связи с отменой авиарейсов из Казахстана, - МИД43 украинца обратились в посольство в связи с отменой авиарейсов из Казахстана, - МИД
ЕС призывает РоSSию уважать суверенитет КазахстанаЕС призывает РоSSию уважать суверенитет Казахстана
Из Казахстана запретили вывозить рогатый скот, картофель и морковьИз Казахстана запретили вывозить рогатый скот, картофель и морковь
Минздрав Казахстана сообщил о более 1 тыс. пострадавших в результате протестовМинздрав Казахстана сообщил о более 1 тыс. пострадавших в результате протестов
Президент Казахстана обратился к государствам-членам ОДКБ за помощьюПрезидент Казахстана обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью
Президент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасностиПрезидент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасности
Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестовПравительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестов
Последние новости
Подгружаем последние новости