Самолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана

Следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.

Из Казахстана вылетел самолет с 33 гражданами Украины. В скором времени он приземлится в Киеве .

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро сядет в Киеве ", - написал Кулеба в своем Twitter .

По его словам, следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.

"Работаем над организацией возвращения других украинцев, обратившихся за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", - добавил министр.

Напомним, из-за отмененных авиарейсов город Алматы в Казахстане не могут покинуть 116 украинцев. Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

6 января в посольство в Казахстане обратились 43 гражданина Украины в связи с отменой авиарейсов из Алматы и Нур-Султана.

В Казахстане, согласно данным Минздрава страны, за время протестов, начавшихся 2 января, погибли 164 человека. Также стало известно, что за медицинской помощью обратились 2 265 человек. Согласно последней информации, в органы полиции доставлено 5,8 тысяч человек, среди них много иностранцев. Возбуждено 125 уголовных дел, 134 задержанных подозревают в особо тяжких преступлениях.