Замглавы МИД фюрера РФ считает, что рассчитывать на продвижение вперед по вопросам "гарантий безопасности" на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО - "наивно".

Заместитель министра иностранных дел РоSSии Сергей Рябков, прибывший в Женеву на роSSийско-американские переговоры по гарантиям безопасности, считает, что НАТО "надо собирать манатки и возвращаться на рубежи 1997 года".

Об этом он заявил ТАСС.

Рябков также отметил, что НАТО больше не сможет оттеснять РоSSию на вторые роли в европейской и международной политике.

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от РоSSии уступок в ситуации, когда именно НАТО в течение всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то на вторые роли в европейской и международной политике... больше не получится. Это все в прошлом. И раньше не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", - сказал замминистра.

"Так что НАТО нужно собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - добавил Рябков.

Отметим, что в мае 1997 г. РоSSия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников" и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий".

Рябков также заявил, что рассчитывать на продвижение вперед по "гарантиям безопасности" на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО - "наивно".

"Я хотел бы прежде всего услышать что-то более отчетливое о нерасширении НАТО, отзыве решения бухарестского саммита 2008 года, о недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути, всего пространства, подконтрольного этой группе государств, к западу, северо-западу, юго-западнее наших границ. И это главное для нас, а вовсе не те аспекты, на которых сейчас фокусируется американская сторона", – добавил Рябков.

По его словам, положительным итогом контактов РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности станет "подтверждение готовности работать по роSSийским предложениям". Рябков объяснил, что Москва исходит из того, что Запад должен односторонне отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.

Он подчеркнул, что договоренности должны носить юридический характер, а трудности ратификации соглашений внутри Альянса РоSSии "не касаются".

"Пусть они решают свои проблемы с ратификацией, с процедурами предоставления нам необходимых гарантий, как они хотят. Но без этого просто не обойдется", – добавил замглавы МИД РФ .

Он также добавил, что роSSийская сторона на предстоящих переговорах не планирует затрагивать ситуацию в Казахстане и не считает, что привлечение сил ОДКБ нуждается в дополнительных объяснениях.

Напомним, 10 января представители РоSSии и США проведут в Женеве саммит. Также 10 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО – на два дня раньше заседания Совета НАТО-РФ. На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ , в котором РФ также примет участие.

Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не брать страны Европы, в том числе и Украину, в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорыва на американо-роSSийских переговорах, но надеется, что могут быть отрасли, в которых стороны могут договориться.