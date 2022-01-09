Блинкен не ожидает прорыва от переговоров США и РоSSии

"Очень сложно увидеть прогресс, когда РоSSия приставила пистолет к главе Украины".

Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорыва на американо-роSSийских переговорах по безопасности на следующей неделе, но надеется, что могут быть отрасли, в которых стороны могут договориться.

Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, передает "Голос Америки".

"Не думаю, что мы станем свидетелями каких-либо прорывов на следующей неделе", - сказал Блинкен.

"У нас будет возможность изложить свои соображения. РоSSияне сделают то же, и мы посмотрим, есть ли основания для движения вперед", – добавил он.

По словам Блинкена, любой прогресс будет зависеть от действий обеих сторон.

"Любое движение к решению проблем должно происходить на взаимной основе", - отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что в условиях наращивания роSSийской военной силы у границ с Украиной достижение прогресса будет сложным, если невозможным.

"Очень сложно увидеть [реальный прогресс] в условиях эскалации, когда РоSSия приставила пистолет к главе Украины, разместив 100 тысяч военнослужащих у ее границ", - заявил Блинкен.

Напомним, завтра представители РоSSии и США проведут в Женеве саммит. Также 10 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО – на два дня раньше заседания Совета НАТО-РФ. На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ , в котором РФ также примет участие.

Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не брать страны Европы, в том числе и Украину, в НАТО.