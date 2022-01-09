Блинкен не ожидает прорыва от переговоров США и РоSSии

"Очень сложно увидеть прогресс, когда РоSSия приставила пистолет к главе Украины".

Блинкен не ожидает прорыва от переговоров США и РоSSии
Фото: kmu.gov.ua

Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорыва на американо-роSSийских переговорах по безопасности на следующей неделе, но надеется, что могут быть отрасли, в которых стороны могут договориться.

Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, передает "Голос Америки".

"Не думаю, что мы станем свидетелями каких-либо прорывов на следующей неделе", - сказал Блинкен.

"У нас будет возможность изложить свои соображения. РоSSияне сделают то же, и мы посмотрим, есть ли основания для движения вперед", – добавил он.

По словам Блинкена, любой прогресс будет зависеть от действий обеих сторон.

"Любое движение к решению проблем должно происходить на взаимной основе", - отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что в условиях наращивания роSSийской военной силы у границ с Украиной достижение прогресса будет сложным, если невозможным.

"Очень сложно увидеть [реальный прогресс] в условиях эскалации, когда РоSSия приставила пистолет к главе Украины, разместив 100 тысяч военнослужащих у ее границ", - заявил Блинкен.

Напомним, завтра представители РоSSии и США проведут в Женеве саммит. Также 10 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО – на два дня раньше заседания Совета НАТО-РФ. На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ, в котором РФ также примет участие.

Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не брать страны Европы, в том числе и Украину, в НАТО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
Главы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ УкраиныГлавы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ Украины
Минздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинамиМинздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинами
Власти Алматы объявили о начале "антитеррористической спецоперации"Власти Алматы объявили о начале "антитеррористической спецоперации"
В Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗСВ Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗС
Блок рекламы


Похожие новости
Москва не имеет оптимизма накануне переговоров с США, предварительная встреча может состояться уже сегодняМосква не имеет оптимизма накануне переговоров с США, предварительная встреча может состояться уже сегодня
Блинкен обнародовал позицию США перед переговорами с РоSSиейБлинкен обнародовал позицию США перед переговорами с РоSSией
Кулеба и Блинкен согласовали позиции перед переговорами США и НАТО с РоSSиейКулеба и Блинкен согласовали позиции перед переговорами США и НАТО с РоSSией
Генсек НАТО назвал реальным риск нового нападения РоSSии на УкраинуГенсек НАТО назвал реальным риск нового нападения РоSSии на Украину
Боррель: ЕС не будет применять превентивные санкции в отношении РоSSииБоррель: ЕС не будет применять превентивные санкции в отношении РоSSии
ЕС и НАТО должны более активно готовиться к сценарию гибридного нападения РоSSии на Украину, - глава МИД ЛатвииЕС и НАТО должны более активно готовиться к сценарию гибридного нападения РоSSии на Украину, - глава МИД Латвии
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
Украинский журналист Цымбалюк уехал из РоSSии, потому что не хочет становиться "заложником Кремля"Украинский журналист Цымбалюк уехал из РоSSии, потому что не хочет становиться "заложником Кремля"
МИД РоSSии: "Северный поток-2" могут не сертифицироватьМИД РоSSии: "Северный поток-2" могут не сертифицировать
Байден заверил Зеленского в решительном ответе США и союзников в случае вторжения РоSSии в УкраинуБайден заверил Зеленского в решительном ответе США и союзников в случае вторжения РоSSии в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости