Боррель: "Никто не будет обсуждать вопросы безопасности в Европе без европейцев"

"Кроме Украины, на карту поставлена вся европейская архитектура безопасности".

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель видит угрозу европейской безопасности и считает, что Москва намеренно игнорирует Брюссель при обсуждении этого вопроса.

Об этом он написал в своем блоге.

"Кроме Украины, на карту поставлена вся европейская архитектура безопасности. РоSSийское руководство, намеренно исключив упоминания ЕС из "проектов договоров", которые оно представило в декабре прошлого года, похоже, намерено вернуть время назад и вернуться к старой логике холодной войны", - отметил Боррель.

"Мы должны четко понимать, что никто не будет говорить о безопасности в Европе без европейцев", – добавил он.

Боррель также подчеркнул, что одновременно необходимо сдерживание и решительность, а также жесткая поддержка суверенитета и целостности Украины.

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие затраты для РоSSии. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками. В Европе нет безопасности без безопасности Украины", - написал Боррель.

Глава европейской дипломатии также отметил, что РоSSия является стороной вооруженного конфликта на востоке Украины, а любой диалог по Украине должен происходить только при участии ее представителей.

"Несомненно, что РоSSия является стороной этого конфликта, а не посредником, как она часто утверждает... Наша главная цель – заставить РоSSию пойти на деэскалацию напряжения", - сказал Боррель.

Напомним, 4 января Боррель посетил Украину с визитом. Эта поездка стала первой для него в 2022 году. 5 января вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он посетил линию столкновения в Станице Луганской.

10 января запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. РоSSия и США должны обсудить проект соглашения с НАТО и договора со Штатами о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины. На 12 января также планируется заседание совета РоSSия-НАТО, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 января.