Из Алматы не могут вылететь 116 украинцев

Пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет.

Из-за отмененных авиарейсов город Алматы в Казахстане не могут покинуть 116 украинцев.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

По словам Николенко, все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет.

"Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", - рассказал спикер.

Он отметил, что, учитывая сложную ситуацию с безопасностью в Алматы и области, самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться на местах.

Кроме того, по информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет.

По предварительной информации, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Султан – Киев .

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда украинских граждан из Казахстана, если возобновление авиасообщения будет существенно задерживаться.

Напомним, 6 января в посольство в Казахстане обратились 43 гражданина Украины в связи с отменой авиарейсов из Алматы и Нур-Султана.

В Казахстане, согласно данным Минздрава страны, за время протестов, начавшихся 2 января, погибли 164 человека. Также стало известно, что за медицинской помощью обратились 2 265 человек.

Согласно последней информации, в органы полиции доставлено 5,8 тысяч человек, среди них много иностранцев. Возбуждено 125 уголовных дел, 134 задержанных подозревают в особо тяжких преступлениях.