Оккупанты ранили на Донбассе украинского воина

Враг дважды нарушил режим тишины.

Оккупанты ранили на Донбассе украинского воина
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала воскресенья, 9 января, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В сторону Попасной вооруженные формирования РоSSийской федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки оккупанты обстреливают позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

Напомним, в течение пятницы, 7 января, на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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