В Казахстане за время протестов, начавшихся 2 января, погибли 164 человека.

Об этом сообщил в воскресенье оперативный штаб республики со ссылкой на Минздрав, пишет Interfax.ru.

Согласно информации штаба, в Алматы погибли 103 человека, в Алматинской области – 8, в Кизилординской – 21 и в Жамбыльской области – 10.

Также стало известно, что за медицинской помощью обратились 2 265 человек.

Напомним, пресс-служба президента страны Касима-Жомарта Токаева заявила, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, в то же время в Казахстане. продолжаются “зачистки” населенных пунктов.

Согласно последней информации, в органы полиции доставлены 5,8 тысяч человек, среди них много иностранцев. Возбуждено 125 уголовных дел, 134 задержанных подозревают в особо тяжких преступлениях.

В результате обстрела автомобиля в Алматы погибла 7-летняя девочка, в том же городе скончался 11-летний мальчик, подстреленный во время прогулки с родителями.

МВД страны информирует о 16 погибших силовиках и 1300 пострадавших сотрудниках полиции, нацгвардии и военнослужащих.

Напомним, на фоне массовых протестов, сопровождавшихся кое-где вандализмом, мародерством и нападениями на казахских военных и правоохранителей, Токаев 5 января обратился в ОДКБ с просьбой "помочь". Организация решила направить туда своих военных для подавления протестов. РоSSия отправила своих десантников. Руководить операцией назначили роSSийского генерала, который командовал оккупацией Крима.

Массовые гражданские восстания начались как реакция на подорожание автомобильного газа, но не утихли после того, как власти согласились расследовать рост цен и снизить их. К экономическим требованиям митингующих добавились и политические, в том числе окончательное отстранение от политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как следствие, Назарбаев не является главой Совета безопасности – эти полномочия взял на себя Токаев. Во время протестов власти выключали связь и Интернет, а по всей территории Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию. Борьбу с протестами называют "антитеррористической операцией". Президент разрешил военным стрелять без предупреждения на поражение.