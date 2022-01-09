Москва не имеет оптимизма накануне переговоров с США, предварительная встреча может состояться уже сегодня
"Предусматривать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно", заявил глава роSSийской организации Рябков.
У РоSSии нет оптимизма накануне предстоящих переговоров с США в Женеве относительно гарантий безопасности и ситуации в Украине, а ожидания реалистичны.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, возглавивший делегацию РоSSии, пишет interfax.ru.
Делегация уже прибыла в Швейцарию, в ее составе представители внешнеполитического министерства и Минобороны страны.
Делегацию США возглавила первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.
“Ожидания у нас реалистичны. Исходя из тех сигналов, которые мы услышали из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предсказывать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно», – сказал Рябков.
Он добавил, что это, конечно, – тревожный момент, потому что перед ними стоит задача договориться динамично, без пауз.
"Не позволяя коллегам из США и НАТО это все затормозить, загрузить в обсуждение бесконечные одни и те же сюжеты, которые годами и десятилетиями вываливаются в ОБСЕ", - сказал замминистра.
РоSSийские СМИ также информируют, что стороны могут провести предварительную встречу вечером в воскресенье, 9 января.
Напомним, завтра представители РоSSии и Соединенных Штатов Америки проведут в Женеве саммит. Также 10 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО – на два дня раньше заседания Совета НАТО-РФ.
На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ, в котором РФ также примет участие.
Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не принимать страны Европы, в частности и Украину, в НАТО.