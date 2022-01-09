Герцогиня Кембриджская празднует 40-летие: миру презентовали новые фото

Кэтрин Миддлтон – герцогиня Кембриджская празднует сегодня 40-летие.

Специально к этому событию фотограф Паоло Роверс сделал фото Кейт, на которых она одета в платье от бренда Alexander McQueen.

Кэтрин на двух черно-белых фотографиях носит серьги, принадлежавшие Диане, принцессе Уэльской, а на еще одной – серьги, которые дала королева.

Они показывают, как она хочет презентовать себя в 40, и они подчеркивают глянцевый, старомодный гламур. пишет BBC.

Фото: PAOLO ROVERSI

Портреты герцогини выставят в Беркшире, Сент-Эндрюсе и Англси – местах, где когда-то жила жена внука королевы Великобритании Елизаветы II.

Беркшир – это округ детства Кейт, где она воспитывалась. Сент-Эндрюс – место, где Кэтрин поступила в университет и начала отношения со своим мужем Уильямом. А Англси – это место, где пара жила вместе до и в начале их брака.

Фото также станет частью проекта британской Национальной портретной галереи, покровительницей которой является герцогиня.

“Это не королевский выбор. Они личные для герцогини, чье счастливое и спокойное детство стало образцом того, как она управляет жизнью, которой живет сейчас”, – отмечает издание.

Фото: PAOLO ROVERSI Кейт Миддлтон

Поскольку королева делает меньше и работает по-другому из-за своего возраста, герцогиня и герцог Кембриджские будут иметь больше королевских обязанностей.

“Герцогиня будет сосредоточивать внимание на проблемах психического здоровья, зависимостей и вопросах, касающихся детей. Она также будет продолжать защищать частную жизнь своих детей», – добавляет BBC.