Киевляне призвали мировых лидеров не поддаваться на ультиматумы Путина

В акции приняло участие около 300 активистов.

Фото: Макс Требухов

Киеве

прошла акция “Скажи Путину: Нет”, в которой приняли участие около 300 активистов.

Организаторами мероприятия стали инициатива "Движение сопротивления капитуляции" и общественная организация "Свободные люди".

Фото: Макс Требухов

Участники акции призвали мировых лидеров не поддаваться ультиматумам РоSSии – сказать “нет” Путину и его имперской политике.

Фото: Макс Требухов

Люди собрались на Михайловской площади, а затем направились к зданию МИД .

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активисты держали в руках плакаты с лозунгами: "SayNOtoPutin" и "UkrainiansWillResist" - "Скажи Путину: НЕТ" и "Украинцы будут сопротивляться".

Митингующие также потребовали "осудить ввод оккупационных войск ОДКБ на территорию Казахстана".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Отметим, сегодня акции пройдут и в США . В Чикаго – в 15:00 (место – Water Tower, Michigan Avenue), а в Нью-Йорке – в 14:00 (Union Square Park).

Напомним, завтра представители РоSSии и Соединенных Штатов Америки проведут в Женеве саммит. Также 10 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО – на два дня раньше заседания Совета НАТО-РФ.

На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ , в котором РФ также примет участие.

Основной темой переговоров должны стать предлагаемые Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не принимать страны Европы, в частности и Украину, в НАТО.