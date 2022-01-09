В Казахстане продолжаются "зачистки", задержаны почти 6 тыс. человек

Возбуждено 125 уголовных дел.

В Казахстане продолжаются "зачистки", задержаны почти 6 тыс. человек
Фото: ЕРА/UPG

В Казахстане продолжаются “зачистки” населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба президента Касима-Жомарта Токаева.

В городах страны выставлены блокпосты, а объединенному "миротворческому" контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов.

Также проводятся оперативные мероприятия по “установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз”.

В настоящее время возбуждено 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысяч человек, среди них много иностранцев.

В пресс-службе отметили, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, правоохранители освободили все ранее захваченные административные дома, возобновляется работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

Токаев поручил создать Правительственную комиссию по ликвидации последствий, причиненных в результате протестов в отдельных регионах.

Как пишет телекомпания “Мир”, 134 задержанных подозревают в особо тяжких преступлениях.

“Мародерами разграблено более 100 крупных магазинов и банков, уничтожено более 400 автомобилей. 16 силовиков погибли”, – говорится в сообщении.

Точных данных о пострадавших среди гражданского населения нет.

В то же время стало известно, что в результате обстрела автомобиля в Алматы погибла 7-летняя девочка. Об этом пишут Новости Казахстана со ссылкой на детского омбудсмана страны Аружан Саин.

BBC со ссылкой на МВД страны также информирует о 16 погибших силовиках и более 1300 сотрудниках полиции, нацгвардии и военнослужащих. Ранее власти сообщали о 18 погибших.

Во время протестов повреждены и уничтожены более 400 автомобилей, в том числе 346 полицейских, разграблены более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб составляет около 212 млн долларов.

Напомним, на фоне массовых протестов, сопровождавшихся кое-где вандализмом, мародерством и нападениями на казахских военных и правоохранителей, Токаев 5 января обратился в ОДКБ с просьбой "помочь". Организация решила направить туда своих военных для подавления протестов. РоSSия отправила своих десантников. Руководить операцией назначили роSSийского генерала, командовал оккупацией Крыма.

Массовые гражданские восстания начались как реакция на подорожание автомобильного газа, но не утихли после того, как власти согласились расследовать рост цен и снизить их. К экономическим требованиям митингующих добавились и политические, в том числе окончательное отстранение от политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как следствие, Назарбаев не является главой Совета безопасности – эти полномочия взял на себя Токаев. Во время протестов власти выключали связь и Интернет, а по всей территории Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию. Борьбу с протестами называют "антитеррористической операцией". Президент разрешил военным стрелять без предупреждения на поражение.

С начала протестов в Казахстане задержаны свыше 4,4 тыс. человек. Точное количество жертв неизвестно, но вчера МВД говорило о 26 погибших со стороны митингующих.

Также стало известно о гибели 11-летнего мальчика, который гулял в Алматы с родителями.

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