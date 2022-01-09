Херсонщина перешла в "оранжевую зону"

Херсонская область перешла в “оранжевую” зону адаптивного карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья по состоянию на воскресенье, 9 января.

Все остальные области и Киев находятся в "желтой" зоне.

Херсонщина превысила динамику уровня госпитализаций – 78,6% при показателе 50%. В то же время уровень заболеваемости составляет 65 (показатель составляет 75 на 100 тыс. человек), а уровень госпитализаций – 26,9 (показатель 60 на 100 тыс. населения).

В целом уровень заболеваемости по стране составляет 151 на 100 тысяч населения. Больше всего больных в Киеве – индикатор в столице составляет 357 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций из-за коронавируса в стране по состоянию на 9 января составляет 26,2.

Загруженность коек с кислородом – 21,5% при определенном показателе 65%.