Ливан полностью остался без электричества
Снабжение прекратили из-за попыток протестующих проникнуть на распределительную станцию.
Весь Ливан остался без электричества. Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на поставщика электроэнергии, госкомпанию "Electricite du Liban".
Поставку прекратили после того, как на распределительную станцию в Арамуне к северу от Бейрута попытались проникнуть протестующие, чтобы повредить технику.
Акция была направлена против регулярных перебоев в электроснабжении. Сбои, со своей стороны, связаны с финансовым кризисом в Ливане и сложностями с импортом нефти, необходимой для электроснабжения.
Отметим, в октябре 2021 года была приостановлена работа двух крупнейших ливанских электростанций – Аль-Захрани и Дейр-Аммар, что привело к полному отключению государственной электросети. Электроснабжение тогда возобновили только через сутки.
Ливан на фоне финансово-экономического кризиса уже полгода не может обеспечить топливом электростанции, поэтому практически все жители остаются без электроснабжения до 20-22 часов в день.
В стране также не хватает бензина, лекарств и даже питьевой воды.