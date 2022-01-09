Ливан полностью остался без электричества

Снабжение прекратили из-за попыток протестующих проникнуть на распределительную станцию.

Ливан полностью остался без электричества
Фото: tvoemisto.tv

Весь Ливан остался без электричества. Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на поставщика электроэнергии, госкомпанию "Electricite du Liban".

Поставку прекратили после того, как на распределительную станцию в Арамуне к северу от Бейрута попытались проникнуть протестующие, чтобы повредить технику.

Акция была направлена против регулярных перебоев в электроснабжении. Сбои, со своей стороны, связаны с финансовым кризисом в Ливане и сложностями с импортом нефти, необходимой для электроснабжения.

Отметим, в октябре 2021 года была приостановлена работа двух крупнейших ливанских электростанций – Аль-Захрани и Дейр-Аммар, что привело к полному отключению государственной электросети. Электроснабжение тогда возобновили только через сутки.

Ливан на фоне финансово-экономического кризиса уже полгода не может обеспечить топливом электростанции, поэтому практически все жители остаются без электроснабжения до 20-22 часов в день.

В стране также не хватает бензина, лекарств и даже питьевой воды.

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