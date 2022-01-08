Саудовскую принцессу Басму освободили после трех лет заключения

До тюрьмы она активно боролась за права женщин в Саудовской Аравии.

Фото: Wiki Басма бинт Сауд

Саудовскую принцессу Басму бинт Сауд освободили после трех лет заключения. Она находилась под стражей с марта 2019 года, а в апреле 2020 года попросила короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бин Салмана отпустить ее по состоянию здоровья.

Об освобождении 57-летней принцессы и ее дочери сообщили в аккаунте саудовской ветви правозащитной организации Human Rights.

"Басма бинт Сауд аль Сауд и ее дочь Суход, заключенные с марта 2019, были освобождены", – говорится в сообщении.

Принцесса Басма – дочь бывшего правителя Саудовской Аравии Сауда ибн Абдул-Азиза аль Сауда, правившего страной по 1964 год и свергнутого в результате госпереворота. Она боролась за социальные реформы и гендерное равенство. Басма бинт Сауд внезапно исчезла при попытке вылететь на лечение в Швейцарию, затем выяснилось, что ее арестовали.

Власти обвинили принцессу и ее дочь в том, что они пытались покинуть страну нелегально, что является в Саудовской Аравии уголовным преступлением. Дочь обвинили также в киберпреступлениях.