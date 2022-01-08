Украинцы собрали митинг под стенами Белого дома

Они призвали назвать конкретные санкции против РоSSии и увеличить военную помощь Украине.

Украинские активисты собрались на митинг Support Ukraine now ("Поддержи Украину сейчас") в Вашингтоне у стен Белого дома. Мероприятие стартовало в 12 часов дня по местному времени (19 по Киеву), и, согласно анонсу, должно длиться два часа.

Организаторы акции призывают определить конкретные и мощные санкции против РоSSии, в том числе и ее газопровода "Северный поток-2", а также увеличить военную помощь Украине, пишет "Голос Америки".

Количество участников не сообщается, но среди них есть представители украинской диаспоры, американцы и граждане других стран.

Акция устроена на фоне предстоящих переговоров США с Россией , которые начнутся уже 10 января в Женеве.

Участники скандируют Putin – out!

Согласно информации мероприятия в Facebook, организаторами выступили United Help Ukraine, Украинский конгрессовый комитет Америки, Ukrainian American Veterans, US Ukrainian Activists и члены украинской диаспоры.

Параллельно с акцией в поддержку Украины под Белым домом проходит митинг в поддержку Казахстана.

Напомним, что послезавтра стартуют переговоры с Россией о ее "гарантиях безопасности" – ультиматума не брать в НАТО новых членов в Восточной Европе. Также 10 января пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.