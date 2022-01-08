В Эфиопии во время воздушной атаки погибли 56 человек, 30 получили ранения

Война между правительством и повстанцами Тиграя продолжается с ноября 2020 года.

В Эфиопии во время воздушной атаки погибли 56 человек, 30 получили ранения
Народний фронт визволення Играю (ілюстративне фото)
Фото: ethiopia.me.uk

В эфиопском регионе Тиграй в результате авиаудара в лагере для перемещенных лиц погибли 56 человек. Еще 30, в том числе и дети, получили ранения. Об этом пишет Reuters.

В регионе уже 14 месяцев идет противостояние с повстанческими силами, и раньше власти отрицали нападения на мирное население.

При этом повстанцы обвиняют в нападении власть. Спикер народного фронта освобождения Тиграя, борющегося с центральным правительством, Гетачю Реда, заявил в твиттере об "очередном нападении беспилотника Абия Ахмеда (премьер-министр Эфиопии – ред.) в лагере внутренне перемещенных лиц в Дедебе".

Город Дедеби, атакованный поздно вечером в пятницу, расположен на северо-западе региона, вблизи границы с Эритреей.

Ранее в тот день правительство Эфиопии решило отпустить на свободу нескольких заключенных лидеров оппозиции и заявило, что начнет диалог с политическими оппонентами.

Война между армией Эфиопии и повстанцами Тиграя началась в феврале 2020 года. Только за период с 18 октября 2021 года из-за авиадуаров в Тиграе погибли 146 человек, 213 были ранены.

Конфликт разгорелся из-за давнего противостояния правительства Абия Ахмеда и власти автономного региона в лице правящей там партии Народный фронт освобождения Тиграя. Военные преступления в течение противостояния совершали обе стороны конфликта.

Эфиопия – вторая по количеству населения страна Африки. По данным роSSийского бюро BBC, война между правительством и повстанцами унесла жизни тысяч гражданских, а миллионы стали вынужденными переселенцами.

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