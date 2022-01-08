Оккупанты ранили украинского воина и задействовали два беспилотника

С начала субботы, 8 января, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 5 раз нарушили режим огня, четырежды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В сторону Песков вооруженные формирования РоSSийской федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской роSSийские наемники сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17.

Кроме того, пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения зафиксирован в Луганской области.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 7 января на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.