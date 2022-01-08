Оккупанты ранили украинского воина и задействовали два беспилотника
Враг 5 раз нарушил тишину.
С начала субботы, 8 января, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 5 раз нарушили режим огня, четырежды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В сторону Песков вооруженные формирования РоSSийской федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Станицы Луганской роSSийские наемники сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17.
Кроме того, пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения зафиксирован в Луганской области.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.
"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение пятницы, 7 января на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.