Оккупанты ранили украинского воина и задействовали два беспилотника

Враг 5 раз нарушил тишину.

Оккупанты ранили украинского воина и задействовали два беспилотника
Фото: ukrinform.ua

С начала субботы, 8 января, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 5 раз нарушили режим огня, четырежды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В сторону Песков вооруженные формирования РоSSийской федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской роSSийские наемники сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17.

Кроме того, пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения зафиксирован в Луганской области.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 7 января на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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