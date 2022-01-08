Количество случаев коронавируса в мире превысило 300 млн

Количество случаев коронавируса по состоянию на 8 января составляет 304 031 568. Об этом информирует портал worldometers.info.

Умерло 5 499 418 человек, выздоровело - 258 427 221.

В антрейтинге по распространению заболеваемости в первой тройке есть США (более 60 млн), Индия (33 млн) и Бразилия (22 млн). Там соответственно умерло из-за осложнений от ковида 858 346, 483 463 и 619 878 человек.

РоSSия находится на 6-м месте. Там заболело более 10 млн человек и умерло 315 400.

При этом Мексика, оказавшаяся на 16-м месте из более 4 млн случаев, имеет 300 101 летальный исход.

Украина является 17-й, заболели 3 699 663 жителей страны, умерло – 97 164.

Антилидером Европы является Великобритания с 14 193 228 случаями и 149 744 смертями.

Напомним, государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине будет расти со второй половины января из-за штамма "омикрон".