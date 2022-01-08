В нем наша страна находилась с 10 октября.

С воскресенья, 9 января, Украина покинет список стран повышенного риска для Германии.

Об этом пишет Немецкая волна с ссылкой на Институт имени Роберта Коха.

Украина находилась в списке стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался только при неотложной необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от коронавируса.

Перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации во время въезда.

Те, кто имел право посещать страну, но не имели полного курса прививки, должны были пройти 10-дневный карантин. Выйти из него можно было только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

Фото: ЕРА/UPG Немцев вакцинируют прямо в ресторанах

Теперь украинцы будут подлежать общим правилам путешествий в Германию: все старше шести лет обязаны предъявить негативный тест на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.

В то же время 7 января из-за распространения омикрон-варианта коронавируса федеральные и земельные власти Германии усилили правила посещения ресторанов, кафе и баров.

Заведения общественного питания смогут посещать без ограничений привитые бустерной дозой вакцины, а привитые двумя дозами и переболевшие коронавирусом должны дополнительно предъявить негативный тест на коронавирус.

Фото: ЕРА/UPG Немецкие пабы дополнительно просят у своих посетителей отрицательный тест

В то же время правила карантина для находившихся в контакте с инфицированным и правила изоляции больных в Германии ослабили. При наличии бустерной прививки, люди, контактировавшие с носителями коронавируса, будут освобождены от карантина. Увольнение распространяется и на тех, кто контактировал с больными, которые прошли повторный курс вакцинации или повторно переболели в течение последних трех месяцев.

Для всех остальных остается действующим 10-дневный карантин, продолжительность которого можно сократить до семи дней при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц и главы земельных правительств сошлись во мнении, что в ФРГ необходимо ввести всеобщую обязательную вакцинацию против коронавируса. Однако для этого необходимо внести изменения в законодательство.

Напомним, Министерство здравоохранения решило начать бустерную вакцинацию всего взрослого населения.