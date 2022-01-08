Советники Шольца и Макрона приедут в Киев на следующей неделе
Глава ОПУ общался с ними по телефону.
На следующей неделе советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер и дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн приедут в Киев.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В последние дни Ермак общался с Плетнером и Бонном телефоном.
"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации", - написал Ермак.
Глава ОПУ также обсудил с помощником Государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности.
Напомним, Франция и Германия предлагают провести встречу в нормандском формате уже в течение следующих недель, в том числе для поиска путей урегулирования ситуации в Украине.
15 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины.
Переговоры на этот счет начнутся 10 января в Женеве, где встретятся представители США и РоSSии.
12 января состоится заседание Совета РоSSия-НАТО, а 13 января требования РоSSии будут обсуждаться в рамках ОБСЕ.