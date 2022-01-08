Советники Шольца и Макрона приедут в Киев на следующей неделе

Глава ОПУ общался с ними по телефону.

На следующей неделе советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер и дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн приедут в Киев .

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В последние дни Ермак общался с Плетнером и Бонном телефоном.

"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации", - написал Ермак.

Глава ОПУ также обсудил с помощником Государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности.

Напомним, Франция и Германия предлагают провести встречу в нормандском формате уже в течение следующих недель, в том числе для поиска путей урегулирования ситуации в Украине.

15 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины.

Переговоры на этот счет начнутся 10 января в Женеве, где встретятся представители США и РоSSии.