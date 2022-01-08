Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"

Голосование за законопроект о санкциях должно состояться до 14 января.

Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436, предусматривающий санкции против роSSийского "Северного потока-2".

Об этом в Твиттере написал президент Владимир Зеленский.

"Спасибо сенатору Чаку Шумеру (Демократическая партия) сенатор Теду Крузу (Республиканская партия) за согласие поставить на голосование остановку роSSийского "Северного потока - 2", - написал он.

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». ?? просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

Отметим, законопроект республиканца Теда Круза устанавливает применение ограничительных мер по газопроводу в течение 15 дней с момента подписания и позволяет Конгрессу проголосовать за возобновление санкций в случае отказа от них президента Джо Байдена, он предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, от которых Штаты отказались в мае, и в отношении участников сертификации газопровода.

Некоторые члены Сената США от Демократической партии изменили свое отношение к закопроекту и передумали за него голосовать опасаясь, что документ может помешать президенту скооперироваться с Евросоюзом , прежде всего – с Германией.

Ранее спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что вышеупомянутый законопроект подорвет объединенный фронт, который будет противодействовать РоSSии, пишет reuters.com.

"Мы беспокоимся, что в случае принятия закон только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам нужно будет выступить единым фронтом в ответ на роSSийские угрозы Украине", - сказал спикер.

Как пишет Радио Свобода, голосование законопроекта должно состояться в Сенате США до 14 января.

Параллельно сенаторы могут рассматривать предложения сенатора-демократа Боба Менендеса, предлагающего вводить санкции только в том случае, когда РоSSия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что сложно представить запуск в работу "Северного потока-2" в случае нового нападения РоSSии на Украину. По словам Блинкена, таким образом, этот газопровод является рычагом давления на РоSSию.

Бербок после вступления в должность говорила, что новое правительство Германии готово заблокировать роSSийский газопровод "Северный поток-2" в случае, если РоSSия пойдет на новую агрессию по отношению к Украине.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.