NYTimes выложило карту с местами скоплений роSSийских войск около украинской границы

РоSSияне могут ориентироваться на расширение зоны конфликта на востоке Украины и открытие нового фронта на севере – ближе к Киеву

Американское издание The New York Times выложило обновленную карту с расположением роSSийских военных и техники на границе с Украиной.

Фото: nytimes.com

Карту составили на основе данных украинских и западных источников, а также военных аналитиков и спутниковых снимков.

На карте издание отметило десятки мест основных скоплений роSSийских войск – с артиллерией, тяжелой техникой и танками.

Таким образом, россияне могут ориентироваться на расширение зоны конфликта на востоке Украины и открытие нового фронта на северной границе Украины – ближе к Киеву, пишет Укринформ.

В частности, несколько групп роSSийских войск расположены вблизи границы Украины с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы и Почепа (Брянская область).

Еще три группы расположены неподалеку от Воронежа, одна – возле Волгограда, две – неподалеку от временно оккупированного Донбасса.

Еще по одной – в Краснодарском крае (близ Кореновска) и на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает реальным риск нового нападения РоSSии на Украину.

Американские аналитики описали вероятные сценарии Путина в отношении Украины. Наиболее вероятный, по их мнению, будет напоминать тот, который спровоцировал четырехдневную войну с Грузией в 2008 году. Тогда РоSSия ответила на попытки Тбилиси обезопасить территорию, которая была подконтрольна поддерживаемым Москвой боевикам, вторжением на сушу при поддержке авиационных и артиллерийских ударов, военно-морской блокады и кибератак.

По их словам, РоSSия представит конфликт с Украиной как защиту русскоговорящего населения Донбасса.

По последним данным СНБО, возле границ Украины и на временно оккупированных территориях размещены около 122 тысяч роSSийских солдат плюс техника. Осенью украинская и западная разведки говорили, что Кремль может пойти в новую атаку уже в январе 2022 года.

На фоне угрозы эскалации в переговоры с РФ включились США и другие государства-члены НАТО. Они предупредили РоSSию, что за новое вторжение придется платить беспрецедентными санкциями. Украинские власти заявили, что государство без боя не сдастся, и вторжение обернется кровавыми боями.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, для полномасштабного вторжения в Украину нужно в разы больше войск РФ, чем сейчас.

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