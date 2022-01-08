Предпосылкой для диалога Запада с РФ по безопасности должна быть деоккупация украинских территорий, - Порошенко

"Надеюсь, что НАТО готово защитить свои принципы в случае дальнейшей агрессии Кремля", заявил пятый президент.

Предпосылкой для серьезного диалога Запада с Путиным должно быть освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом заявил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, приветствовавший четкую позицию НАТО относительно желания РоSSии ветировать евроатлантическую перспективу Украины.

«Благодарен за четкую позицию стран Альянса по недопустимости предоставления РоSSии права вето на расширение НАТО и перспектив вступления Украины в Альянс», – написал Порошенко в Facebook.

Порошенко отмечает: предпосылкой для любого серьезного диалога Запада с РФ по безопасности должна быть деэскалация и деоккупация части Донбасса и Крыма.

«Надеюсь, что НАТО готово не только задекларировать, но и защитить свои принципы в случае дальнейшей агрессии Кремля. Последние события, в том числе и в Казахстане, показали, что Путин не воспринимает никаких "красных линий" и готов к скорым военным мерам», – резюмирует пятый Президент.