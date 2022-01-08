Следствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – Мамедов

Украине следует активизировать собственное расследование, отметил экс-заместитель Генпрокурора.

Следствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – Мамедов
Гюндуз Мамедов
Фото: Цензор

Следствию известны вероятные исполнители по делу о крушении рейса PS752 самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года.

Об этом бывший заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов написал в Твиттере.

Мамедов работал в составе международной группы по расследованию этого преступления.

“Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц», – написал он.

Мамедов добавил, что через два года со стороны Ирана фактически нет сотрудничества по делу.

“Следствие Украины продвигалось бы гораздо лучше, если бы Иран оказал должное содействие. Украине следует активизировать собственное расследование и настаивать на международном сотрудничестве со странами, также пострадавшими”, – отметил Мамедов.

По его словам, в случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН.

З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.
У разі відмови ?? визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, ??може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти ?? до @CIJ_ICJ .

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) January 8, 2022

Отметим, как пишет Радио Свобода со ссылкой на СМИ, Иран готов к двусторонним переговорам со странами, потерявшими своих граждан в результате авиакатастрофы самолета.

Напомним, два года назад в Тегеране произошла катастрофа рейса PS752 самолета "Международных авиалиний Украины", в результате которой погибли все 176 находившихся на борту человек.

В марте 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о катастрофе.

Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".

В МИДе на это ответили, что окончательный отчет Ирана – это попытка скрыть истинные причины его ущерба.

6 января стало известно, что Иран отказался от переговоров о компенсациях семьям жертв крушения самолета МАУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
В Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана БандерыВ Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры
Главы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ УкраиныГлавы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ Украины
Гендиректор ВОЗ: "Если мы покончим с несправедливостью с вакцинами, мы покончим с пандемией"Гендиректор ВОЗ: "Если мы покончим с несправедливостью с вакцинами, мы покончим с пандемией"
Минздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинамиМинздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинами
Блок рекламы


Похожие новости
Все четверо задержанных по делу о незаконном въезде Саакашвили в Грузию признали винуВсе четверо задержанных по делу о незаконном въезде Саакашвили в Грузию признали вину
ВАКС отказался судить эксперта по делу "трубы Медведчука"ВАКС отказался судить эксперта по делу "трубы Медведчука"
Умер всемирно известный борец против апартеида Десмонд ТутуУмер всемирно известный борец против апартеида Десмонд Туту
Прокуратура Нидерландов требует пожизненного для Гиркина и других обвиняемых по делу MH17Прокуратура Нидерландов требует пожизненного для Гиркина и других обвиняемых по делу MH17
Трое обвиняемых по делу Розенблата-Полякова избежат наказания, - прокурор САПТрое обвиняемых по делу Розенблата-Полякова избежат наказания, - прокурор САП
Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении по делу о некачественных "Кентаврах" для армииЭкс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении по делу о некачественных "Кентаврах" для армии
В горсовет Кривого Рога пришли с обысками по делу о хищении 27 млрд гривенВ горсовет Кривого Рога пришли с обысками по делу о хищении 27 млрд гривен
Апелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по делу ПриватБанкаАпелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по делу ПриватБанка
Кассация в Верховном Суде по делу Стерненко и Демчука назначена на 10 февраляКассация в Верховном Суде по делу Стерненко и Демчука назначена на 10 февраля
НАБУ установило новых подозреваемых по делу о квартирах "Укртелефильма"НАБУ установило новых подозреваемых по делу о квартирах "Укртелефильма"
Последние новости
Подгружаем последние новости