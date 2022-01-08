Следствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – Мамедов
Украине следует активизировать собственное расследование, отметил экс-заместитель Генпрокурора.
Гюндуз Мамедов
Фото: Цензор
Следствию известны вероятные исполнители по делу о крушении рейса PS752 самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года.
Об этом бывший заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов написал в Твиттере.
Мамедов работал в составе международной группы по расследованию этого преступления.
“Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц», – написал он.
Мамедов добавил, что через два года со стороны Ирана фактически нет сотрудничества по делу.
“Следствие Украины продвигалось бы гораздо лучше, если бы Иран оказал должное содействие. Украине следует активизировать собственное расследование и настаивать на международном сотрудничестве со странами, также пострадавшими”, – отметил Мамедов.
По его словам, в случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН.
З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб. У разі відмови ?? визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, ??може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти ?? до @CIJ_ICJ .