РоSSийского актера театра и кино не пустили в Украину

Иностранец нарушил порядок въезда в Крым, от чего он "открещивался".

РоSSийского актера театра и кино не пустили в Украину
Фото: mvs.gov.ua/

РоSSийский актер нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, поэтому в ближайшее время он не сможет посещать Украину.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

Пограничники установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на территорию Крыма. Там он участвовал в съемках роSSийского сериала.

"В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове", - говорится в сообщении.

РоSSиянин также отметил, что направлялся в Украину на съемки.

За нарушение норм украинского законодательства он получил запрет на въезд в Украину на три года. Мужчина вернется назад обратным рейсом.

Напомним, в декабре в международном аэропорту "Борисполь" пограничники отказали во въезде в Украину роSSийской актрисе, нарушившей порядок въезда во временно оккупированный Крым.

В октябре Министерство культуры и информационной политики обновило "черный список" роSSийских артистов, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

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