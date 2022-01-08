Информацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в Госдепе

Эта информация является неточной.

Информацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в Госдепе
Фото: dip.org.ua

Информация о возможности сокращения войск США в Восточной Европе является неточной.

Об этом в Твиттере написал представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя соответствующий материал американского издания NBC News.

"Это неточно, что администрация разрабатывает варианты отвода войск США в Восточной Европе в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе", - сказал он.

По словам Прайса, Соединенные Штаты "четко заявили РоSSии, публично и частно", что если страна продолжит вторжение в Украину, "мы усилим наших партнеров по НАТО на восточном фланге, перед которыми мы как союзники имеем священные обязательства".

In fact, we have been clear with Russia, publicly and privately, that should Russia further invade Ukraine we would reinforce our @NATO partners on the eastern flank, to whom we have sacred obligation as Allies.

— Ned Price (@StateDeptSpox) January 7, 2022

Напомним, NBC News со ссылкой на собственные источники сообщили, что Администрация Джо Байдена готова обсудить с Россией сокращение военного присутствия США в Восточной Европе, в том числе в Польше и странах Балтии.

15 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины.

Переговоры на этот счет начнутся 10 января в Женеве, где встретятся представители США и РоSSии.

12 января состоится заседание Совета РоSSия-НАТО, а 13 января требования РоSSии будут обсуждаться в рамках ОБСЕ.

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