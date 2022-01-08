В Алматы во время протестов погиб 11-летний мальчик

Еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Казахстане от огнестрельного ранения 5 января погиб 11-летний ребенок.

Об этом сообщил телеканал Хабар24 со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин.

Событие произошло в Алматы – крупнейшем городе страны.

"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, ставший для 11-летнего казахстанца роковым", - говорится в сообщении.

7 января в одну из детских больниц города с тяжелыми огнестрельными ранениями доставили 15-летнего подростка, сейчас врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец.

“Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли “боевики””, – пишет телеканал.

Как информирует Укринформ, в Алматы погибли во время протестов по меньшей мере 30 человек.

Заместитель министра здравоохранения Ажар Гиниат сообщила, что более 1 000 человек пострадали в результате массовых протестов в стране, около 400 были госпитализированы.

Добавим, из-за многочисленных человеческих жертв в ряде регионов страны Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев решил объявить 10 января днем общенационального траура.

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое удорожание стоимости газа для автомобилей.

Тогда во всем Казахстане ввели чрезвычайное положение. На фоне противостояний людей и силовиков президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и организация решила отправить в страну свои войска.

7 января Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что на Алматы “напали 20 тысяч бандитов и приказал военным без предупреждения стрелять на поражения по протестующим.

По состоянию на 7 января было известно, что во время зачистки в Алматы убили 26 “преступников“, а еще 18 вооруженных ранили.

С начала протестов в Казахстане задержали 4404 человека. Среди задержанных есть иностранцы, но из каких стран – неизвестно.