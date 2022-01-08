В Казахстане задержали экс-главу Комитета нацбезопасности из-за госизмены

Карим Масимов был доставлен в изолятор временного содержания.

В Казахстане задержали экс-главу Комитета нацбезопасности из-за госизмены
Фото: trend.az

В Казахстане задержали бывшего главу Комитета национальной безопасности, экс-премьер-министра и главу администрации президента Карима Масимова.

Об этом говорится на сайте КНБ.

Его задержали 6 января и доставили в изолятор временного содержания.

Комитет национальной безопасности страны начал досудебное расследование по факту государственной измены.

"6 января текущего года Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Другую информацию пока не разглашают.

Как пишет Суспільне, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев уволил Масимова с должности главы КНБ 5 января на фоне протестов. Эту должность получил Эрмек Сагимбаев.

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое удорожание стоимости газа для автомобилей.

Тогда по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение. На фоне противостояния людей и силовиков президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и организация решила отправить в страну свои войска.

7 января Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что на Алматы напали 20 тысяч бандитов и отдал приказ военным без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на 7 января было известно, что во время зачистки в Алматы убили 26 "преступников", а еще 18 вооруженных ранили.

С начала протестов в Казахстане задержали 4 404 человека. Среди задержанных есть иностранцы, но из каких стран – неизвестно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
В Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана БандерыВ Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры
Главы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ УкраиныГлавы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ Украины
Гендиректор ВОЗ: "Если мы покончим с несправедливостью с вакцинами, мы покончим с пандемией"Гендиректор ВОЗ: "Если мы покончим с несправедливостью с вакцинами, мы покончим с пандемией"
Минздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинамиМинздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинами
Блок рекламы


Похожие новости
"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавил генерал, руководивший захватом Крыма"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавил генерал, руководивший захватом Крыма
В Казахстане силовики задержали более 3 700 человек, говорят о 26 убитыхВ Казахстане силовики задержали более 3 700 человек, говорят о 26 убитых
СБУ из-за ситуации в Казахстане отрабатывает ряд мер: никого пока не задержалиСБУ из-за ситуации в Казахстане отрабатывает ряд мер: никого пока не задержали
В Казахстане продлили школьные и студенческие каникулыВ Казахстане продлили школьные и студенческие каникулы
РоSSия назвала события в Казахстане "инспирированными извне"РоSSия назвала события в Казахстане "инспирированными извне"
В Казахстане число погибших силовиков возросло до 13, двоих из них нашли обезглавленнымиВ Казахстане число погибших силовиков возросло до 13, двоих из них нашли обезглавленными
В Белом доме опровергли причастность США к беспорядкам в КазахстанеВ Белом доме опровергли причастность США к беспорядкам в Казахстане
Евросоюз отреагировал на ситуацию в КазахстанеЕвросоюз отреагировал на ситуацию в Казахстане
Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане.Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане.
МИД призывает украинцев в Казахстане избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозуМИД призывает украинцев в Казахстане избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу
Последние новости
Подгружаем последние новости