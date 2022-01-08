В Казахстане задержали экс-главу Комитета нацбезопасности из-за госизмены

Карим Масимов был доставлен в изолятор временного содержания.

В Казахстане задержали бывшего главу Комитета национальной безопасности, экс-премьер-министра и главу администрации президента Карима Масимова.

Об этом говорится на сайте КНБ.

Его задержали 6 января и доставили в изолятор временного содержания.

Комитет национальной безопасности страны начал досудебное расследование по факту государственной измены.

"6 января текущего года Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Другую информацию пока не разглашают.

Как пишет Суспільне, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев уволил Масимова с должности главы КНБ 5 января на фоне протестов. Эту должность получил Эрмек Сагимбаев.

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое удорожание стоимости газа для автомобилей.

Тогда по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение. На фоне противостояния людей и силовиков президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и организация решила отправить в страну свои войска.

7 января Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что на Алматы напали 20 тысяч бандитов и отдал приказ военным без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на 7 января было известно, что во время зачистки в Алматы убили 26 "преступников", а еще 18 вооруженных ранили.

С начала протестов в Казахстане задержали 4 404 человека. Среди задержанных есть иностранцы, но из каких стран – неизвестно.