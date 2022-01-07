Оккупанты стреляли возле Луганского и Старогнатовки

В Рождество враг еще не стрелял.

Оккупанты стреляли возле Луганского и Старогнатовки
Фото: pravda.com.ua

В четверг, 6 января, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро, 7 января, нарушений режима прекращения огня оккупантами не зафиксировано.

Напомним, в среду, 5 января, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

4 января в зоне проведения ООС сохранялась тишина.

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