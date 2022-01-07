Оккупанты стреляли возле Луганского и Старогнатовки
В Рождество враг еще не стрелял.
В четверг, 6 января, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро, 7 января, нарушений режима прекращения огня оккупантами не зафиксировано.
Напомним, в среду, 5 января, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
4 января в зоне проведения ООС сохранялась тишина.