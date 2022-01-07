Враг на Донбассе стрелял возле Екатериновки

С начала пятницы, 7 января, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Екатериновки роSSийсике наемники открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

“Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 6 января, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, стреляли возле Луганского и Старогнатовки.

В среду, 5 января, на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

4 января в зоне проведения ООС сохранялась тишина.