Блинкен обнародовал позицию США перед переговорами с РоSSией

Государственный секретарь США Этони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией в сфере безопасности, но он вряд ли будет возможен, если она продолжит угрожать Украине.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 7 января, после внеочередного заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Блинкен подчеркнул, что нынешний кризис был создан Россией и США готовы решительно ответить на дальнейшую агрессию против Украины.

"В 2014 году украинский народ выбрал для себя демократическое европейское будущее. РоSSия ответила на это созданием кризиса и вторжением. С тех пор украинские территории в Крыму находятся под роSSийской оккупацией, а на востоке Украины ведется война с участием прокси, которыми РоSSия командует, которых она обеспечивает и финансирует", - заявил госсекретарь США .

Он добавил, что все это сопровождается другими формами агрессии: экономической блокадой, пропагандой, хакерскими атаками на объекты критической инфраструктуры и т.д.

"Потом, прошлой весной, РоSSия начала беспричинно накапливать масштабную военную мощь на границах с Украиной. Около 100 тысяч солдат с планами быстро мобилизовать вдвое больше. Как Москва объясняет эти действия? Дезинформацией. Она утверждает, что это Украина угрожает РоSSии, что Украина провоцирует конфликт, а роSSийские войска - танки, артиллерия - накапливаются с целью защиты. Это как сказать, будто лиса вынуждена напасть на курятник, потому что его жители несут угрозу", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что роSSийские попытки представить Украину агрессором являются абсурдными.

Это РоSSия вторглась в Украину восемь лет назад. Это РоSSия оккупировала украинскую территорию в Крыму. Это РоSSия продолжает подпитывать войну на востоке Украины. Это РоSSия не выполняет свои обязательства по Минским соглашениям и отказывается признать себя стороной конфликта. И это РоSSия направляет свои войска к границе Украины", - заявил Блинкен.

Государственный секретарь добавил, что в США расценивают требования РоSSии по нерасширению НАТО на восток как попытку отвлечь мир от ее действий в Украине.

"Нас не отвлечь. Ведь то, что происходит в Украине, касается не только Украины. Это часть более широкой картины по дестабилизации, опасному и часто незаконному поведению РоSSии, которая пытается создать свою сферу влияния со странами, ранее находившимися под советским владычеством", - сказал Блинкен.

Он добавил, что НАТО никогда не обещало РоSSии не принимать новых членов и не будет этого делать.

"Политика "открытых дверей" была основополагающей частью Североатлантического договора 1949 года при создании НАТО. Михаила Горбачева прямо спрашивали об этом в 2014 году, и он четко сказал, что политика расширения НАТО вообще не обсуждалась во время переговоров по воссоединению Германии, которые ознаменовали окончание Холодной войны. Генеральный секретарь Джеймс Бейкер говорил это самое", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что и дальше решение о вступлении новых стран в НАТО будет приниматься исключительно странами-кандидатами и членами альянса.

Блинкен верит, что созданный Россией кризис можно разрешить путем дипломатии.

"Мы считаем, что в определенных областях прогресс возможен. Если РоSSия действительно обеспокоена нашими действиями, США , НАТО и ОБСЕ готовы ее выслушать и попытаться урегулировать эти вопросы. Но это должна быть дорога с двусторонним движением. Наша цель - предполагаемые и стабильные отношения с Россией . Поэтому мы готовы сотрудничать в вопросах общего интереса и разрешать разногласия в рамках честного диалога", - сказал он.

"Будет трудно добиться прогресса, если РоSSия продолжит эскалацию и свою агрессивную риторику", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что в случае, если РоSSия выберет путь агрессии, ее будут ожидать масштабные последствия с санкциями ранее не применявшимися.

Напомним, 15 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины.

Переговоры на этот счет начнутся 10 января в Женеве, где встретятся представители США и РоSSии.