Арест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic Council
Об этом заявила заместитель директора евразийского центра организации.
Фото: eurosolidarity.org
Арест имущества пятого президента и главы "Европейской Солидарности" Петра Порошенко является выборочным правосудием.
Об этом в Твиттере написала заместитель директора евразийского центра организации "Atlantic Council" Мелинда Харринг.
"Следите за этой историей – украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко за пределами страны, но его могут арестовать, если он вернётся позже, через месяц. Вот так выглядит выборочное правосудие», – написала она.
Keep your eye on this ongoing story - Ukrainian court froze Poroshenko's property as part of treason charges against him. Poroshenko out of country, but may be arrested if/when he returns later in month. This is what selective justice looks like. https://t.co/TV9pvEEC0s