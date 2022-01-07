Арест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic Council

Об этом заявила заместитель директора евразийского центра организации.

Арест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic Council
Фото: eurosolidarity.org

Арест имущества пятого президента и главы "Европейской Солидарности" Петра Порошенко является выборочным правосудием.

Об этом в Твиттере написала заместитель директора евразийского центра организации "Atlantic Council" Мелинда Харринг.

"Следите за этой историей – украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко за пределами страны, но его могут арестовать, если он вернётся позже, через месяц. Вот так выглядит выборочное правосудие», – написала она.

Keep your eye on this ongoing story - Ukrainian court froze Poroshenko's property as part of treason charges against him. Poroshenko out of country, but may be arrested if/when he returns later in month. This is what selective justice looks like. https://t.co/TV9pvEEC0s

— Melinda Haring (@melindaharing) January 6, 2022

Напомним, политическая партия "Европейская Солидарность" считает незаконным и неправосудным решение Печерского суда об аресте активов Петра Порошенко.

Также в "Евросолидарности" сообщили, что суд арестовал активы "Прямого" и "5 канала".

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