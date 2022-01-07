"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавил генерал, руководивший захватом Крыма

РоSSия направила в страну подразделения двух бригад и дивизии.

"Миротворцами” ОДКБ в Казахстане будет руководить командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил РоSSии, генерал-полковник Андрей Сердюков, принимавший участие в захвате Крима.

Об этом пишет interfax.ru со ссылкой на роSSийское Минобороны.

Отметим, срок действия "миссии миротворцев" в Казахстане ограничен, но конкретные даты неизвестны.

В Казахстан РоSSия направила подразделения 45-й бригады спецназа, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной бригады. Все они "прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт".

Сердюков командовал войсками Южного военного округа РоSSии и руководил операцией по захвату Крыма весной 2014 года. Именно он возглавил и реализовал спецоперацию, когда роSSийские военные обеспечили принятие парламентом Крыма решения о проведении незаконного референдума о присоединении к РФ .

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое подорожание стоимости газа для автомобилей.

На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и организация решила отправить в страну свои войска.

Первые военные подразделения РоSSии прибыли в Казахстан утром 6 января. 7 января стало известно, что РоSSия перебрасывает в Казахстан 75 самолетов с "миротворцами" ОДКБ.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил об отправке военных в составе "миротворческих" сил ОДКБ в Казахстан.

Парламенты Таджикистана и Кыргызстана разрешили отправить военных в Казахстан 7 января.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отдал приказ военным без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.