На Харьковщине полицейского подозревают в пытках человека, а судмедэксперта – в сокрытии побоев

Им сообщено о подозрении.

В Харьковской области полицейского подозревают в пытках человека для признания в убийстве, а судебно-медицинского эксперта – в дальнейшем сокрытии следов побоев.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В ноябре 2019 года на территории одного из районов области был убит мужчина. Правоохранители во время общения со свидетелями узнали, что умерший дружил с местным жителем.

Вечером того же дня они приехали к мужчине, надели на него наручники и доставили в отдел полиции.

Там долгое время поочередно избивали его заполненной водой пластиковой бутылкой.

Кроме того, установлено, что судебно-медицинский эксперт составил и предоставил органу досудебного расследования заведомо ложные выводы судебно-медицинской экспертизы, в которых умышленно не указал наличие у потерпевшего телесных повреждений, причиненных мужчине работниками полиции.

6 января 2022 года оперуполномоченному и судебно-медицинскому эксперту сообщено о подозрении.

Санкция ч. 2 ст. 127 УК Украины, которая инкриминируется оперуполномоченному, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Судебно-медицинскому эксперту грозит наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

"Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, и Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НП Украины", - добавили в прокуратуре.