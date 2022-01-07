УГКЦ работает над тем, чтобы люди "созрели" для общего Рождества

Украинцы сегодня еще не готовы к переносу празднования Рождества с 7 января.

Об этом Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил в интервью Радио Свобода.

“Вопрос календарной реформы пока что разделяет. Мы имели возможность основательно размышлять на Синоде наших епископов в Украине и пока видели, что процент людей, которые понимают и готовы это сделать, еще довольно невелик, нет того критического количества, которое позволило бы это сделать”, – сказал Шевчук.

В то же время он отметил, что церковь работает над тем, чтобы наши люди "созревали".

УГКЦ хочет делать реформу "вместе с нашими православными братьями, чтобы наша календарная реформа не привела к еще одной линии какого-либо разделения между нашими церквями...".

“Мы видим, что такие разговоры ведутся также и на уровне вселенского христианства. Речь идет также о необходимости реформы не только непереходящих праздников, но даже и Пасхалии, потому что не только Рождество мы хотим праздновать со всеми христианами вместе, но также и Пасху, потому что Пасха является величайшим христианским праздником. Поэтому экуменическое измерение такой реформы очевидно сегодня для всех, и мы хотим быть частью этого процесса”, – подчеркнул Владыка.

Напомним, сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко) предполагает, что провести календарную реформу и перейти на празднование Рождества 25 декабря можно будет через 10 лет.