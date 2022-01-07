Кулеба и Блинкен согласовали позиции перед переговорами США и НАТО с РоSSией

Госсекретарь позвонил после министерской встречи НАТО.

Кулеба и Блинкен согласовали позиции перед переговорами США и НАТО с Россией
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 7 января, провели телефонный разговор. На нем были согласованы позиции перед переговорами США и НАТО с Россией, которые пройдут на следующей неделе.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - заявил в твиттере министр Кулеба.

О факте переговоров сообщается и в твиттере Блинкена.

"В ходе разговора с украинским министром иностранных дел я подтвердил непреклонную поддержку Украины со стороны США. Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами для сдерживания дальнейшей роSSийской агрессии", - заявил госсекретарь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

15 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины.

Переговоры на этот счет начнутся 10 января в Женеве, где встретятся представители США и РоSSии.

12 января состоится заседание Совета РоSSия-НАТО, а 13 января требования РоSSии будут обсуждаться в рамках ОБСЕ.

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