Лукашенко заявил о желании "вернуть Украину в лоно настоящей веры"

"Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию и прочее. Мы этого избежали".

Александр Лукашенко считает, что в Украине произошел церковный раскол и теперь ее нужно возвращать "в лоно подлинной веры".

Об этом он сказал в пятницу, 7 февраля, после рождественской службы в одном из минских храмов.

"Нам нужно сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию, раскол нашей церкви, и такое другое… Вы это все знаете… Мы этого избежали… И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, что 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины. Ее предстоятелем был избран митрополит Эпифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Эпифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

В июне 2021 года Лукашенко заявил, что в Беларуси также проходит "попытка сломать православие" путем получения томоса об автокефалии для местной церкви.

Белорусская православная церковь существует в виде не самоуправляющейся церкви, а патриаршего экзархата. Ее руководитель подчиняется роSSийскому патриарху Кириллу и может быть изменен его решением, что и произошло в августе 2020 на фоне протестов в Беларуси.

Тогда РПЦ сменила предстоятеля Белорусского экзархата митрополита Павла (Пономарева) и назначила вместо него Вениамина (Тупека). Он стал первым местным белорусом во главе церкви за годы независимости Белоруссии.