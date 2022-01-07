Генсек НАТО назвал реальным риск нового нападения РоSSии на Украину

Об этом свидетельствуют военный потенциал, агрессивная риторика и послужной список РоSSии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает реальным риск нового нападения РоSSии на Украину.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 7 января, после внеочередного заседания министров иностранных дел стран НАТО.

"РоSSия не перестала наращивать военную мощь, этот процесс продолжается. Они постепенно увеличивают количество войск и средств. Мы видим вооруженные подразделения, артиллерию, войска в боевой готовности, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование и много военного потенциала", - сказал Столтенберг.

По его словам, все это сопровождается угрожающей ультимативной риторикой с заранее неприемлемыми требованиями, которые нарушают основополагающие принципы европейской безопасности.

"И при этом в послужном списке РоSSии уже было использование силы против соседних стран – Грузии и Украины. Способности, риторика и послужной список – все это свидетельствует о реальной угрозе нового вооруженного конфликта в Европе", – подытожил Столтенберг.

Он подчеркнул, что именно поэтому НАТО приветствует готовность РоSSии к переговорам в рамках Совета РоSSия-НАТО.

Напомним, американские аналитики описали вероятные сценарии Путина по Украине. Наиболее вероятный, по их мнению, будет напоминать тот, кто спровоцировал четырехдневную войну с Грузией в 2008 году. Тогда РоSSия ответила на попытки Тбилиси обезопасить территорию, которая была подконтрольна поддерживаемым Москвой боевикам, вторжением на сушу при поддержке авиационных и артиллерийских ударов, военно-морской блокады и кибератак.

По их словам, РоSSия представит конфликт с Украиной как защиту русскоязычного населения Донбасса.

По последним данным СНБО, у границ Украины и на временно оккупированных территориях размещено около 122 тысячи роSSийских солдат плюс техника. Осенью украинская и западная разведки говорили, что Кремль может пойти в новую атаку уже в январе 2022 года.

На фоне угрозы эскалации в переговоры с РФ включились США и другие государства-члены НАТО. Они предупредили РоSSию, что за новое вторжение придется платить беспрецедентными санкциями. Украинские власти заявили, что государство без боя не сдастся и вторжение обернется кровавыми боями.