Столтенберг: НАТО не пойдет на компромиссы с РоSSией в вопросе расширения

"Все страны имеют право самим выбирать свой путь и своих союзников".

Столтенберг: НАТО не пойдет на компромиссы с Россией в вопросе расширения
Фото: NATO TV

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу расширения. По его словам, НАТО не готово отказываться от своих основополагающих принципов.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 7 января, после внеочередного заседания министров иностранных дел стран НАТО.

"В среду союзники встретятся с Россией в Совете НАТО-РоSSия. Встреча будет касаться ситуации в Украине и вокруг нее и ее последствий для безопасности Европы. Кроме того, США и РоSSия проведут переговоры в Женеве в понедельник, а ОБСЕ - в четверг", - напомнил он.

Столтенберг заявил, что переговоры состоятся на фоне агрессивных действий РоSSии, которая продолжает накапливать военную мощь недалеко от границ Украины.

"Серия переговоров на следующей неделе даст РоSSии возможность продемонстрировать, что она серьезно настроена к диалогу и дипломатии. Мы всегда готовы выслушать роSSийскую обеспокоенность, и НАТО всегда будет искать возможности для политического урегулирования. Но для того, чтобы диалог был значимым, он должен также касаться озабоченности союзников относительно действия РоSSии", - заявил Столтенберг.

"Он должен базироваться на основополагающих принципах европейской безопасности и должен происходить при условии консультаций с Украиной. Мы также тесно консультируемся с другими ключевыми партнерами – Грузией, Молдовой, Финляндией, Швецией, а также Европейским Союзом", – сказал генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что нужно быть готовыми к "варианту, что дипломатия не сработает".

"Поэтому сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для РоSSии. Союзники по НАТО поддерживают Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, оказывают политическую и практическую помощь", - сказал Столтенберг.

"Все страны независимо от размера или расположенных по соседству стран имеют фундаментальное право самим выбирать свой путь и своих союзников", - добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует гарантий нерасширения НАТО на восток, в том числе на Украину. 15 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины.

При этом Путин отказался давать гарантии ненападения РоSSии на Украину.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, РоSSия сосредоточила 122 тысячи военных в 200-километровой зоне от границы с Украиной и 143,5 тыс. – в 400-километровой.

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