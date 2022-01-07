Франция и Германия хотят провести "нормандскую" встречу в ближайшие недели

Стороны предложат общий взгляд на пути урегулирования ситуации в Украине.

Франция и Германия хотят провести "нормандскую" встречу в ближайшие недели
Фото: ЕРА/UPG

Франция и Германия предлагают провести встречу в нормандском формате уже в течение нескольких следующих недель, в частности для поиска путей урегулирования ситуации в Украине.

Об этом сегодня в Париже во время пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии заявил Президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Укринформ.

“Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель…”, – сказал он.

Макрон добавил, что геополитическая ситуация в регионе нуждается в том, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение и садились за стол переговоров со всеми участниками.

По его словам, одним из приоритетов французского председательства в совете ЕС станет завершение работы над стратегическим компасом Евросоюза, который должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.

Отметим, что в марте 2022 года должна состояться встреча лидеров ЕС в формате Европейского Совета, которая рассмотрит важнейшие вопросы европейской автономии в сфере обороны и безопасности и должна принять предложенный Еврокомиссией стратегический компас ЕС.

Напомним, 6 января в Москве началась встреча советников лидеров "нормандской четверки" без участия Украины.

На этой неделе представители Украины, РоSSии, Франции и Германии встречаются в разных форматах.

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