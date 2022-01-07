Армения направила в Казахстан военных-"миротворцев"

Они будут охранять инфраструктуру стратегического значения.

Вооруженные силы Армении направили в Казахстан 100 военнослужащих в составе “миротворческих сил” Организации Договора о коллективной безопасности.

Об этом пишут Новости Армении со ссылкой на Минобороны страны.

Фото: news.am

Миротворческое подразделение Вооруженных сил Армении будет охранять объекты и инфраструктуру стратегического значения.

Фото: news.am

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое подорожание стоимости газа для автомобилей.

На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и организация решила отправить в страну свои войска.

Первые военные подразделения РоSSии прибыли в Казахстан утром 6 января. 7 января стало известно, что РоSSия перебрасывает в Казахстан 75 самолетов с "миротворцами" ОДКБ.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил об отправке военных в составе "миротворческих" сил ОДКБ в Казахстан.

Парламенты Таджикистана и Кыргызстана разрешили отправить военных в Казахстан 7 января.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отдал приказ военным без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

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