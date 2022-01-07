Активы "Прямого" и "5 канала" не арестованы, - ГБР

"Арест на корпоративные права на эти каналы и их активы не налагался".

Информация об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В ГБР напомнили, что Печерский районный суд Киева на заседании 6 января арестовал имущество подозреваемого в госизмене пятого президента, народного депутата Петра Порошенко.

"Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является не соответствующий действительности медиахолдинг "Свободные медиа", поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался”, – говорится в сообщении ГБР.

В Бюро подчеркнули, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло.

"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых, согласно соответствующих государственных реестров, является пятый Президент Украины, полномочия которого прекращены", - отмечено в пресс-релизе.

В ГБР подчеркнули, что решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, что не лишает владельца пользоваться другими правами.

Напомним, Печерский районный суд Киева на заседании 6 января арестовал имущество Порошенко.

Об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" сообщили в политической партии "Европейская солидарность".

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в частности, среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов передавали наличкой.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.