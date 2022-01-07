В Казахстане силовики задержали более 3 700 человек, говорят о 26 убитых

В Алматы задержали 70 боевиков и 30 мародеров.

В Казахстане силовики задержали более 3 700 человек, говорят о 26 убитых
Полицейский патруль в Алматы
Фото: ЕРА/UPG

В Казахстане силовики из-за "беспорядков" задержали более 3 700 человек.

Об этом сообщил "Оперативный штаб борьбы с терроризмом", информирует государственный телеканал "Взятка 24".

Так, в Алматы задержали более 70 боевиков и 30 мародеров.

"Конституционный порядок в целом восстановили во всех регионах республики", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал сообщил, что во время "зачистки" в Алматы убили 26 "преступников", а еще 18 вооруженных - ранили.

В ходе протестов пострадали 216 военнослужащих Нацгвардии.

На территории страны установлено 70 блокпостов.

В столице страны городе Нур-Султан формируются народные дружины. “Неравнодушные казахи изъявили желание вместе с сотрудниками полиции оградить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародерства. Они будут охранять важные государственные объекты, а также предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Среди добровольцев: спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и добровольцы. Всего около пятисот человек”, – сообщил телеканал.

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое подорожание стоимости газа для автомобилей. Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, изменений в конституцию и большего разделения власти.

За время протестов правительство подало в отставку, а Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия принял президент Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахские медиа до сих пор не открываются из-за границы. Также по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.

Первые военные подразделения РоSSии прибыли в Казахстан утром 6 января. 7 января стало известно, что РоSSия перебрасывает в Казахстан 75 самолетов с "миротворцами" ОДКБ.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил об отправке военных в составе "миротворческих" сил ОДКБ в Казахстан.

Парламенты Таджикистана и Кыргызстана разрешили отправить военных в Казахстан 7 января.

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