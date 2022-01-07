СБУ из-за ситуации в Казахстане отрабатывает ряд мер: никого пока не задержали

Служба безопасности Украины из-за сложившейся ситуации в Казахстане проводит ряд мероприятий, в том числе оперативных, по защите безопасности украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Такие мероприятия проводятся “особенно ввиду роSSийского фактора и вероятных провокации со стороны РФ , которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам”.

В частности, СБУ общается с гражданами Казахстана. "То есть идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей Службы", - добавили в спецслужбе.

Так Служба безопасности комментирует информацию, что 6 декабря в Киеве неизвестные в гражданской одежде "напали и избили" представителя штаба оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбека Тлеулиева у его дома. Затем они пришли якобы еще к одному активисту – Элдосу Насипбекову.

Неизвестные представились сотрудниками Службы безопасности Украины, но не показывали свои документы. Один из нападавших на Заманбека показал удостоверение сотрудника СБУ по имени Егор Косов. Сейчас связь с ребятами потеряна”, – говорится в сообщении.

«Четко видно, что сотрудники СБУ вежливо и корректно вели себя, не препятствовали видеосъемке, которую проводили граждане Казахстана. Учитывая обеспокоенность последних, на место была вызвана Нацполиция, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства”, – отметили в СБУ .

В спецслужбе добавили, что пока никто из граждан Казахстана не задержан.

"Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", - подчеркнули в пресс-службе.

Украинская правда пишет, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что СБУ располагает определенной информацией о возможных провокациях роSSийских спецслужб относительно "причастности Украины" к беспорядкам в Казахстане, и потому отрабатывает алгоритм действий на опережение.

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое подорожание стоимости газа для автомобилей. Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, изменений в конституцию и большего разделения власти.

Единого лидера протестов нет.

Митинги продолжаются сегодня в разных городах. 4 января они переросли в массовые столкновения с силовиками, а 5 января произошли ожесточенные противостояния – люди захватывали административные здания и вели активные стычки с военными и полицией.

За время протестов правительство подало в отставку, а Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия принял президент Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахские медиа до сих пор не открываются из-за границы. Также по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.