Таджикистан и Кыргызстан отправят военных в Казахстан

Парламенты Таджикистана и Кыргызстана разрешили отправить военных в Казахстан.

Об этом пишет interfax.ru.

Депутаты обоих палат парламента Таджикистана дали согласие на использование их военных за границей для "выполнения международных обязательств республики".

Кыргызстан направит своих военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ. Такое решение было принято сегодня на заседании 7 января.

Отметим, днем ранее парламент страны не набрал кворума, необходимого для рассмотрения этого вопроса. Отправку в Казахстан миротворцев в пятницу поддержали 69 из 90 депутатов.

Напомним, первые военные подразделения РоSSии прибыли в Казахстан утром 6 января. 7 января стало известно, что РоSSия перебрасывает в Казахстан 75 самолетов с "миротворцами" ОДКБ.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил об отправке военных в составе "миротворческих" сил ОДКБ в Казахстан.

Как сообщалось, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое подорожание стоимости газа для автомобилей.Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, изменений в конституцию и большего разделения власти.

Единого лидера протестов нет.

Митинги продолжаются сегодня в разных городах. 4 января они переросли в массовые столкновения с силовиками, а 5 января произошли ожесточенные противостояния – люди захватывали административные здания и вели активные стычки с военными и полицией.

За время протестов правительство подало в отставку, а Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия принял Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахские медиа до сих пор не открываются из-за границы. Также по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.